グーグル（Google）は、生成AIサービス「NotebookLM」で新たな動画生成機能「Cinematic Video Overviews」（英語版）をリリースした。18歳以上の「Google AI Ultra」ユーザーを対象に、英語で提供される。Web版とスマホアプリで利用できる。

複数のAIモデルを組み合わせた動画生成

Cinematic Video Overviewsは、以前から提供されていた「動画解説」のメジャーアップデートとして提供される。

新たな動画解説には「Gemini 3」や「Nano Banana Pro」、「Veo 3」といったAIモデルが組み合わせられている。

これまでのナレーション付きスライドによる解説ではなく、滑らかなアニメーションと豊かなビジュアルを備えた動画が生成される。

動画生成の過程では、Geminiがクリエイティブディレクターとしての役割を担う。ソースをもとに最適なストーリーを伝えるため、ビジュアルスタイルや動画構成などに関する決定が多数下される。また、一貫性を確保するための調整も自動で行われる。