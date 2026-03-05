復活を目指すド軍27歳右腕に“先発ローテ入り”浮上…「ササキを押し出す可能性すらある」専門メディア
ライアンの先発ローテ入りが浮上した(C)Getty Images
ドジャースの今季先発ローテに佐々木朗希は食い込めるだろうか。佐々木は今春2度目の実戦登板となったガーディアンズとのオープン戦に先発し、初回に一死も奪えずに降板となってしまった。
【動画】復活を目指すリバー・ライアン 鋭く曲がるスライダーをチェック
2回からはオープン戦の特別ルールで再登板し、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2回と3回に再びマウンドに戻ると、打者6人を完璧に抑えてみせた。しかし、初回の乱調があまりに不安を誘う内容だったため、ドジャースファンが彼に対して抱いていた期待は、登板前よりも揺らいでしまった」と指摘した。佐々木は結局、2回0/3を投げ2安打4失点2奪三振という内容だった。
そんな中、同メディアは「現時点での計画では、ササキは開幕ローテーションに入る予定だ」としながらも、リバー・ライアンが現実的な先発ローテーション候補として浮上しているという。
27歳の右腕はメジャー1年目に4試合で1勝0敗、防御率1.33の成績を挙げたが、同年にトミー・ジョン手術を受けた影響で翌年は全休。
復活を目指す今季は、同戦で2回28球無安打無失点3奪三振と好投し「将来の殿堂入りが確実視されるホセ・ラミレスからも、足元に鋭く食い込む見事なスライダーで、この日2つ目の三振を奪っている」と説明した。
デーブ・ロバーツ監督も「今日の彼は、単にポテンシャルの高い若手というだけでなく、一人のメジャーリーガーらしい投球をしていたと思う」と絶賛。
記事では、ギャビン・ストーンが右肩違和感で開幕が微妙な状況で「ライアンは検討されている6人ローテーションの一枠を掴み取る最有力候補に躍り出た。あるいは、ササキを5人ローテーションから押し出す可能性すらある」と見解を示した。
同メディアは「スプリングトレーニングもようやく折り返し地点だ。ササキが調子を上げる時間はまだあるし、逆にライアンが何度かつまずく可能性もある」としながらも、「ほぼすべての布陣が確定している2026年シーズンにおいて、ライアンがササキをローテーションから押し出すようなことがあれば、それは非常に面白い波乱となるだろう」と、ドジャースの白熱する先発ローテ争いに注目していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]