ミュージカル俳優の伊礼彼方（44）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。共演者に異例のお願いをする場面があった。

この日は4月28日から上演される舞台「トランス」で共演予定の俳優・風間俊介と女優・岡本玲とそろって登場。伊礼からの共演者へのお願いとして「プロデューサー紹介して！」と紹介されると、伊礼は「いやもう20年ぐらい僕舞台一本でやってきているんですけれど」と切り出した。

23年放送のNHK連続テレビ小説「らんまん」に出演するなど、「最近ちょっとNHKに出させてもらったりとか。映像の面白さを知ってですね、もうそっちに転向していきたいなと思って」と告白。現在は「28年から29年ぐらいまでのスケジュールを全部開けていて」と舞台のスケジュールを入れていないと打ち明けた。

「だからお2人にも誰か映画やドラマのプロデューサーだったり…」と風間と岡本に紹介を頼むと、MCの「ハライチ」澤部佑は「ミュージカル界、演劇界が衝撃を受けてますよ」と仰天した。

「そのぐらいでもやっぱり、転職じゃないですけれど、やってみたいなあっていう気持ちがありまして」と伊礼。映画やドラマのプロデューサーで、バラエティーではないのかとの質問には「バラエティー？いけます？」と逆に問いかけた。

澤部は「いや、きょうの感じだといけそうですよ」とコメントしたが、木曜レギュラーのタレント・島崎和歌子は「バラエティーやりすぎると役なくなりますよ」ともアドバイスした。

伊礼は「じゃあドラマと映画だけで」と冗談めかして話したが、風間は「ドラマは本当に時間がかかるので、本当に好きじゃないと続けていくのは大変だろうなと思います。でもここからたぶん、楽しいと思いますよ」と話した。

ドラマでどんな役がやりたいかと問われた伊礼は「やっぱりね、悪役が多いんですよ、舞台で。だから映像でもちょっと悪い役やってみたいんですけれど」と語り、「簡単ですよ、澤部さんなんかイチコロですから」と断言。

共演者ともTBS「日曜劇場」の悪役などが似合うのではとの話で盛り上がったが、澤部は「ただ日曜劇場のプロデューサーを紹介できるメンバーが誰もいない」とオチをつけて笑わせた。

伊礼は2006年にミュージカル「テニスの王子様」で俳優デビュー。08年にはミュージカル「エリザベート」の皇太子ルドルフ役に抜てきされ脚光を浴び、その後も「ハムレット」「レ・ミゼラブル」など数々の有名作品に出演し、圧倒的な歌唱力と繊細な演技力でミュージカル作品には欠かせない存在となっていた。