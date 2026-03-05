４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日、結婚を発表した。

天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムや公式サイトで公表。ももクロのメンバーも次々に祝福のコメントを寄せた。スポーツ報知の取材によると、お相手は一般男性で、婚姻届を提出した日程などは非公表。妊娠はしていない。

「あーりん」の愛称で人気を集める佐々木。インスタでは「いつも温かい応援本当にありがとうございます」とはじめ、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告した。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」とファンと喜びを共有し、「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結び、投稿の最後に直筆の署名で結んだ。

【コメント全文】

いつも温かい応援本当にありがとうございます。

私事ではありますが、この度結婚することになりました。

こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

２０２６年３月５日 佐々木彩夏