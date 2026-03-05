女子プロレスラーSareeeは5日、都内でデビュー15周年興行「Sareee−ISM ChapterX 太陽神Chronicle−15th ANNIVERSARY−」（22日、神奈川・横浜武道館）の追加対戦カードなどを発表した。

同大会ではフワちゃんとX、XX組に暁千華がX、XXと対戦しか発表されていなかった。この日、フワちゃんがレジェンドの堀田祐美子、神取忍と組んで暁がこちらもレジェンドのジャガー横田、井上貴子と組んで6人タッグで激突することを発表。会見したSareeeは今回のフワちゃんと暁には「2人にとって試練の試合になると思う。このレジェンドのオーラ、圧に負けることなく2人には精いっぱい目立ってほしいなと思う」とエール。フワちゃんをレジェンドと組ませた理由には「神取選手、堀田選手と組ませた理由はまずスターダムでフワちゃんがなかなかレジェンドと関わることがないと思う。若手のうちにレジェンドの中で試合をすることはメチャクチャ怖いし、緊張すると思うが、このこのキャリアのうちにいろんなことを経験した方が私の経験上、今後役に立つと思うし、ぜひこの中には入っても千華とフワちゅんには負けてほしくないなと思った。思い切り存在をアピールしてもらいたいと思います」と成長を期待して組ませたという。どれだけ大暴れできるか楽しみだ。