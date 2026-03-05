第1子出産のトリンドル玲奈、リビングのインテリア公開「色合いがぴったり」「お子さんも喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルで女優のトリンドル玲奈が3月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。リビングのインテリアを公開した。
【写真】第1子出産の33歳モデル「お子さんも喜びそう」リビング彩る可愛いインテリア
トリンドルは「リビングの天井に」「かわいっ！」と記し、インテリアの写真を投稿。パステルピンクの鳥籠を中心に色とりどりの鳥たちが羽ばたくモビールが天井から吊るされており、リビングに華やかさを加えている。
この投稿に、ファンからは「さすがのセンス」「おしゃれすぎる」「素敵な部屋」「お子さんも喜びそう」「色合いがぴったり」などの声が上がっている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
