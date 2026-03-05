Snow Man佐久間大介、メンバーとプライベートで「ハリポタ」施設へ「4人で車を出して行った」
【モデルプレス＝2026/03/05】Snow Manの佐久間大介が5日、都内で開催された映画「ハリー・ポッター」25周年記念セレモニーに、声優の小野賢章とともに出席。メンバーと「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を訪れたことがあると語った。
【写真】スノメンバー「ハリー・ポッター」風コーデが似合いすぎ
プライベートで同パークを訪れたことがあるという佐久間は「その時は、スタジオができたってなって、すぐに行きたくて。阿部ちゃんも好きだったので、阿部ちゃんを誘って。館様も好きだったので、誘って。もう1人僕の親友を呼んで、4人で車を出して行った」とメンバーの阿部亮平、宮舘涼太を誘ったと回顧。続けて「会場に入る前のところにオブジェがいっぱいあるんですよ。まずそこで20分くらい（笑）。始まって、（音声ガイドなどを担当している）賢章くんが出てきたときに、僕はその時はまだ賢章くんと知り合っていなくて。『あ、小野賢章さんだ』って思ったんですよ。今行ったら、友達友達！ってなるんじゃないかなって思いますね（笑）」と振り返った。
また「大体そういうツアーって、2時間くらいで回るようになっているんですけど、心地良過ぎて、ツアーを出た後に見れるところもあったりするんですよ。僕たちはその会場に5時間いました。時間を見たら、『え、待って5時間経ってる！』って、『ハリー・ポッター』の魔法だなって思いました。時間いじられてるなって（笑）」と満喫した様子だった。この日は、佐久間が小野に魔法をかける一幕もあった。自身の名前入りの杖を持った佐久間は「これはマルフォイの杖だ…でもここに名前が書いてある！」「これ、家にあるんですよ。でも名前書いてあるのなかったので、めっちゃ嬉しいです！」と大喜びで、小野とともに劇中の掛け合いを再現して会場を沸かせていた。
さらに、佐久間は小野について「僕と賢章くん、プライベートですごく仲が良い友達なんですよ。一緒に旅行に行ったりもあったりしたので、できれば2人で、休暇が合えば一緒にロンドンに行きたいですね。『ハリー・ポッター』の聖地巡りをしたいですね」と笑顔を見せて、取材が入ってもいいか問われると「ってなると、旅費はタダですね（笑）。ぜひぜひ！いつでも待っています”」とノリノリな様子だった。1作目の映画の公開25周年を迎えたことについて、佐久間は「『ハリーポッターと賢者の石』を映画館に見に行ったんですよ。僕も『ハリー・ポッター』歴で言うと25年にはなるんですけど、25年前なのに、いまだに『賢者の石』の冒頭とか、途中の細かいところまですごく覚えているっていう。『ハリー・ポッター』って記憶に残る、魔法がかかっているような作品なんだなって思いました」とコメントした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー「ハリー・ポッター」風コーデが似合いすぎ
◆佐久間大介、プライベートで「ワーナー ブラザース」へ
プライベートで同パークを訪れたことがあるという佐久間は「その時は、スタジオができたってなって、すぐに行きたくて。阿部ちゃんも好きだったので、阿部ちゃんを誘って。館様も好きだったので、誘って。もう1人僕の親友を呼んで、4人で車を出して行った」とメンバーの阿部亮平、宮舘涼太を誘ったと回顧。続けて「会場に入る前のところにオブジェがいっぱいあるんですよ。まずそこで20分くらい（笑）。始まって、（音声ガイドなどを担当している）賢章くんが出てきたときに、僕はその時はまだ賢章くんと知り合っていなくて。『あ、小野賢章さんだ』って思ったんですよ。今行ったら、友達友達！ってなるんじゃないかなって思いますね（笑）」と振り返った。
◆佐久間大介、小野賢章との交流語る
さらに、佐久間は小野について「僕と賢章くん、プライベートですごく仲が良い友達なんですよ。一緒に旅行に行ったりもあったりしたので、できれば2人で、休暇が合えば一緒にロンドンに行きたいですね。『ハリー・ポッター』の聖地巡りをしたいですね」と笑顔を見せて、取材が入ってもいいか問われると「ってなると、旅費はタダですね（笑）。ぜひぜひ！いつでも待っています”」とノリノリな様子だった。1作目の映画の公開25周年を迎えたことについて、佐久間は「『ハリーポッターと賢者の石』を映画館に見に行ったんですよ。僕も『ハリー・ポッター』歴で言うと25年にはなるんですけど、25年前なのに、いまだに『賢者の石』の冒頭とか、途中の細かいところまですごく覚えているっていう。『ハリー・ポッター』って記憶に残る、魔法がかかっているような作品なんだなって思いました」とコメントした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】