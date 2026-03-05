Snow Man佐久間大介、ホグワーツの寮に入るなら？メンバーの組分け帽子も予想「一番似合う」
【モデルプレス＝2026/03/05】Snow Manの佐久間大介が5日、都内で開催された映画「ハリー・ポッター」25周年記念セレモニーに、声優の小野賢章とともに出席。「ホグワーツ魔法魔術学校の寮に入るなら？」という質問に回答した。
【写真】スノメンバー「ハリー・ポッター」風コーデが似合いすぎ
同シリーズのファンだという佐久間は、英国スタイルの衣装を着用して登場すると「自他共に認める『ハリー・ポッター』大好き、Snow Man佐久間大介です！」と笑顔。ファッションについて「チェックっていうのが、ロンドンだったりイギリスのイメージもありますし、僕はスリザリンが好きなんですよ。寮で言うと。なので、スリザリンカラーの緑と黒に合わせて、ちょっとスタイリッシュな感じにやらせていただきましたね」と語った。
また、同シリーズでは、魔法の帽子である組み分け帽子が新入生をホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮（グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン）に振り分けるシーンがお馴染み。佐久間が振り分けられるとしたら、どの寮かと聞かれると「ハッフルパフですね」と、勤勉で誠実な人が集まるハッフルパフと回答。「絶対にハッフルパフに選ばれると思うんですよ。似合うよね。レイブンクローは絶対になさそうだなって思ってるんです。あそこはやっぱり一番知的でいないといけないので。うちのメンバーで言うと、阿部ちゃんがレイブンクローに一番似合うなっていうところがあるので。僕はハッフルパフで、みんなでのほほんとやりたいですね。素敵な魔法使いもいっぱいいますので」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー「ハリー・ポッター」風コーデが似合いすぎ
◆佐久間大介、組分け帽子に振り分けられるとしたら…？
同シリーズのファンだという佐久間は、英国スタイルの衣装を着用して登場すると「自他共に認める『ハリー・ポッター』大好き、Snow Man佐久間大介です！」と笑顔。ファッションについて「チェックっていうのが、ロンドンだったりイギリスのイメージもありますし、僕はスリザリンが好きなんですよ。寮で言うと。なので、スリザリンカラーの緑と黒に合わせて、ちょっとスタイリッシュな感じにやらせていただきましたね」と語った。
【Not Sponsored 記事】