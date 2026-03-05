ポムポムプリン30周年をお祝いしたテーマカフェが登場 かわいいメニューで“ぷくぷくまんぷく”に
エルティーアールは、「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」を19日より、東京（2会場）と、大阪にて、期間限定でオープンする。
【写真】すごいボリューム！トリプルの『もぐもぐチーズバーガー』
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位を受賞し、今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。
今回、“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトにした、ポムポムプリンのかわいいメニューをたくさん食べて、ぷくぷくまんぷくで幸せなひと時を過ごせるようなテーマカフェを展開する。
メニューは、描き下ろしのキービジュアルをイメージした、1〜3段まで好きな枚数を選べるポムポムプリンのハンバーガーやシチューなどのフードのほか、パンケーキやプリン・ア・ラモードなど、ポムポムプリンの世界観が満喫できる、かわいく楽しいフォトジェニックなメニューを用意した。
また、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場。事前予約（税込660円／1人）を利用し、メニューを注文すると「A4クリアファイル（全１種）」を1枚もらえる。さらに、フード、デザート、ドリンクをそれぞれ1品ずつ（計3品）を注文で、「オリジナルランチョンマット（全1種）」をプレゼント。
■メニュー詳細（価格は全て税込）
『もぐもぐチーズバーガー』シングル1690円／ダブル2090円／トリプル2490円
トマトとレタスが入ったチーズバーガー。ポテトとピクルス付き。ハンバーガーのサイズはシングル、ダブル、トリプルの3種から選べる。
『こころもぽっかぽかシチュー』1690円
ブロッコリー、にんじん、じゃがいも、モッツァレラチーズが入ったブラウンシチュー。
『おしりのしるしキーマカレー』1690円
草むらに隠れるポムポムプリンのキュートなおしりをイメージ。ご飯の中にキーマカレーが入っている。
『にこにこフルーツパンケーキ』1690円
ポムポムプリンの顔のパンケーキ。フルーツやバニラアイス、マンゴーソースと一緒に。
『ポムポムプリン・ア・ラモード』1590円
ポムポムプリンの顔のプリン・ア・ラモード。バナナ、オレンジ、チェリーやチョコホイップと一緒に。
『ゆめのぷくぷくミルクパフェ』1490円
ポムポムプリンが好きな食べ物「ミルク」と「ふにゃふにゃしたもの」を掛け合わせたパフェ。カラメルソースをかけて。
『ポムポムプリンのフルーツミルク』890円
ポムポムプリンの癒しフェイスを再現したマンゴー風味のフルーツミルク。
※ストローのカラーはランダム
『の〜んびりホットミルクティー』1090円
パンプキンパウダーとマシュマロがトッピングされた、ほんのり甘いホットミルクティー。
※マシュマロのデザインはランダム
※+200円でマシュマロを1つ追加できる
『すやすやしあわせレモネード』990円
グレープフルーツ風味のアイスレモネード。まんぷくになって満足したポムポムプリンが寝ている。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927
