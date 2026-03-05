ROIROM、仲むつまじい様子が映し出される FILA「Distracer」キャンペーン新ビジュアルに登場
本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ「ROIROM」が、FILA人気モデル「Distracer（ディストレーサー）」キャンペーン第2弾に登場した。キャンペーンは5日から開催。
【写真】かっこいい…！きらびやかな衣装なのに落ち着いた雰囲気の本多大夢&浜川路己
スポーツブランド・FILAの「Distracer」イメージキャラクターを務めるROIROM。第2弾となる今回は、春のあたたかな雰囲気を表現するピンクとグリーンを基調とし、実際に「DISTRACER」を着用した2人の仲むつまじい様子が映し出される新ビジュアル・ムービーに仕上がっている。
キャンペーンは全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアで行われている。さらに、ABC-MARTの店内ではROIROMによる店内放送を展開。期間中は対象商品を1点以上購入すると、、先着順でROIROMのメンバーカラーであるゴールドとシルバーのシューレースが配布、アプリ抽選で10人にサイン入りポスターが配布される。
