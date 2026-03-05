JKAは5日、26年度の競輪ワールドシリーズ、G3ワールドサイクリスト支援競輪（8月6日〜9日、和歌山）に出走する外国人選手6人（男3、女3）を発表した。

男子はハリー・ラブレイセン（29＝オランダ）、マシュー・リチャードソン（27＝英国）、ジョセフ・トルーマン（29＝英国）の3人。

ラブレイセンはパリ五輪のケイリン、スプリント、チームスプリントの金メダリスト。昨年のUCI（国際自転車競技連合）世界選手権では上記3種目に加え、1キロタイムトライアルも制して4冠。今、男子世界最強といっていい。日本の競輪は初出場。

リチャードソンはパリ五輪のケイリン、スプリントの銀メダリスト。チームスプリントは銅。昨年のUCI世界選手権はスプリント2位、チームスプリント2位。競輪への参加は初めて。

トルーマンは18、19年に来日して競輪出場歴（7度優勝）あり。

女子も強力。エリース・アンドリュース（26＝ニュージーランド）はパリ五輪のケイリン、スプリントで金。チームスプリントは銀。日本の競輪は初参加となる。

ヘティ・フォンデヴォウ（28＝オランダ）はパリ五輪のケイリン銀、スプリントとチームスプリントはともに4位。昨年のUCI世界選手権ではチームスプリント、1キロタイムトライアルで1位だった。

マチルド・グロ（27＝フランス）は18、19年に来日して競輪出走経験（4度優勝）あり。地元のパリ五輪ではケイリン8位だった。

外国人選手の参加は6月3日初日の防府からスタート。9月1日が最終日の川崎まで、10開催に参戦する。