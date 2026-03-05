ももクロ佐々木彩夏が電撃結婚 ファンから驚きと祝福の声「あーりん結婚!?!?」「おめでとう!!」「感無量」
アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が5日、グループ公式サイトを通じて結婚発表した。グループ最年少の結婚発表にファンから驚きと祝福の声が寄せられた。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
佐々木は公式サイトで「いつも温かい応援本当にありがとうございます」の書き出しで「私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と伝えた。
続けて「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけ「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
SNSでは「あーりんおめでとう！！末長くお幸せに」「あーりん結婚!?!?」「絶対幸せになってね！！」「ももクロの末っ子で箱入り娘のあーりんが30を前に結婚するとはめでたい！」「ほんまに嬉しい」「推しの結婚でこんなに感無量になれるくらい、あーりんのこと大好きだ」などの声が寄せられた。
