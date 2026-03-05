ABCマート×ROIROM♡FILA「DISTRACER」春キャンペーン第二弾が登場

ABCマートでは、アイドルデュオROIROMを起用したFILA「DISTRACER」キャンペーン第二弾を2026年3月5日（木）よりスタートしました。春らしいカラーを基調とした新ビジュアルやムービーが公開され、ROIROMの仲睦まじい姿とともにスニーカーの魅力を発信。さらに購入者限定のノベルティやアプリ抽選企画など、ファンにはうれしいキャンペーンも展開されます。春のコーデを彩る注目スニーカーにぜひ注目してみてください♡

ROIROMが魅せる春ビジュアル



今回のキャンペーンでは、本多大夢さんと浜川路己さんによるアイドルデュオROIROMがFILA「DISTRACER」のイメージキャラクターに就任。

春のやわらかな雰囲気を表現したピンクとグリーンを基調とした新ビジュアルとムービーが公開されています。

実際に「DISTRACER」を着用した二人の自然な姿や仲の良い様子が映し出され、春のファッションを軽やかに楽しめる世界観に仕上がっています。

また、全国のABCマート店舗ではROIROMによる店内放送も実施され、ショッピング中にも特別な体験が楽しめます。※一部店舗では流れません。

レペットの新コレクション登場♪優雅に着こなす春夏アクティブウェア

FILA「DISTRACER」シリーズ

キャンペーン対象となるFILA「DISTRACER」シリーズは、丸みのある存在感のあるフォルムと、見た目以上の軽さ・履きやすさが魅力の人気スニーカー。

厚底設計によりスタイルアップ効果も期待でき、男女問わず幅広い層に支持されています。

「DISTRACER」は価格8,690円。カラーは*BLACK、*WHITE。サイズは22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cmで展開されています。

「DISTRACER HEART」は価格8,690円。カラーはWHITE。サイズは22.5cm～26.5cm（0.5cm刻み）です。ハートロゴがアクセントになった、かわいらしさのあるデザインが魅力です。

「DISTRACER SCRIPT」は価格8,690円。カラーは*WHT/NVY/RED、*BEIGE。サイズは22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm。

サイドのスクリプトロゴが印象的で、コーディネートのアクセントになる一足です。

限定ノベルティ＆抽選企画



キャンペーン期間中は、対象商品であるFILA DISTRACERシリーズを1点以上購入すると、ROIROMメンバーカラーのゴールドとシルバーのシューレースを先着順でプレゼント。

対象店舗は全国のABC-MART店舗とオンラインストアで、開催期間は2026年3月5日（木）00:00から、無くなり次第終了となります。

さらに、アプリ抽選では10名様に「ROIROM」サイン入りポスター（A2サイズ）が当たる特別企画も実施。

抽選受付期間は2026年3月5日00:00～2026年3月31日23:59、当選通知日時は2026年5月1日10:00、受取期間は2026年05月中旬～2026年6月下旬予定となっています。

※詳細はオンラインストアにてご確認ください。

春のコーデに取り入れたい一足



春の装いを軽やかに彩るFILA「DISTRACER」は、デザイン性と履き心地を兼ね備えた注目スニーカー。

ROIROMが魅せる新ビジュアルとともに、足元のおしゃれをより楽しめるキャンペーンとなっています。

限定ノベルティや抽選企画も用意されているので、気になる方はぜひABCマートでチェックしてみてください。お気に入りの一足で、春のお出かけをもっと楽しみましょう♪