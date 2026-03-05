ドジャースでストレングスコーチを務め、大谷翔平投手（31）ら選手のトレーニングをサポートするトラビス・スミスコーチが第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表に同行する見通しとなった。

この日、行われたロッキーズとの強化試合で「USA」Tシャツを着用し、ベンチでドジャース戦同様、ジャッジやウィットら米国代表メンバーを大声で鼓舞し、ハイタッチするなど盛り上げるシーンが見られた。

スミスコーチはチーム内でも盛り上げ役として知られ、昨秋にドジャースがワールドチャンピオンに輝いた際のシャンパンファイトで、山本のテレビインタビューに突如乱入。「おつかれちゃーん、げんきあれば何でもできる！」と流ちょう？な日本語を披露し、日本のお茶の間を驚かせたこともある。

陽気な性格で知られているが、今春キャンプでも大谷のトレーニングに付き合うなど“本職”もしっかりこなす二刀流。侍ジャパン、米国ともに勝ち進んで対戦となれば、大谷や山本と試合前にどんなやり取りを繰り広げるのかも楽しみの1つとなりそうだ。