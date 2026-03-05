「モラルの教育しといてください」人気アイドル、一部ファンの言動に「ほんとに不快だった」と苦言
アイドルグループ・夜光性アミューズのメンバー、水萌しゅるさんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。満員電車内での出来事について投稿しました。
【投稿】水萌しゅるの苦言とは？
さらに、車内に残ったファンのグループは、水萌さんの存在に気付かぬまま「接触チャンスだったのに」などと大声で話し、本人に気付いたあとも、からかうような発言を繰り返していたと説明。水萌さんは「ほんとに不快だった」「めっちゃ聞こえてるからそういうのは家でやってくれ」と、公の場での節度ある行動を求めました。
続けて「この中のメンバーのファンの方とその複数人は友達だったのが会話で分かったからもしこの一連の流れをそいつらから聞いたならモラルの教育しといてください」と投稿しました。
コメントでは「そりゃ流石にモラルないね〜」「災難だったね」「電車移動も大変だね」「アイドルを見かけても知らないフリをするもんだと思ってたけど出来ないヤツもいるんだな」など、さまざまな反響が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】水萌しゅるの苦言とは？
「そりゃ流石にモラルないね〜」水萌さんは「もやもやが止まらないからツイートさせて」と切り出し、満員電車内での出来事を報告。降車する客のために一度ホームへ降りたメンバーが再び乗車しようとした際、あとから来たファンのグループが先に乗り込んだことで、メンバー2人が乗車できなくなる事態が発生したといいます。
続けて「この中のメンバーのファンの方とその複数人は友達だったのが会話で分かったからもしこの一連の流れをそいつらから聞いたならモラルの教育しといてください」と投稿しました。
コメントでは「そりゃ流石にモラルないね〜」「災難だったね」「電車移動も大変だね」「アイドルを見かけても知らないフリをするもんだと思ってたけど出来ないヤツもいるんだな」など、さまざまな反響が寄せられています。
「特攻服かわいすぎたー！！！」普段は、アイドルらしいステージショットを投稿している水萌さん。1日には「ららアリーナ楽しかったよお」とつづり、1枚の画像を公開しました。自身のメンバーカラーであるピンクをあしらった衣装に、愛らしい“猫耳”スタイルを披露。ファンからは「こちらこそ楽しかったよ！」「楽しそうなしゅるさんの姿が1番幸せ」「特攻服かわいすぎたー！！！」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)