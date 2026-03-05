中村雅俊の三女・中村里砂、背中で魅せる“オフショル”姿に反響「お美しい…」「綺麗なお肌チラ見せ」
歌手・俳優の中村雅俊（75）と俳優・五十嵐淳子（73）夫妻の三女で、モデルの中村里砂（36）が4日、自身のインスタグラムを更新。透き通るような白肌が際立つオフショルダー姿を公開した。
【写真】「綺麗なお肌チラ見せ」背中で魅せる“オフショル”姿を披露した中村雅俊の三女・中村里砂
里砂は、雑誌『MARQUEE Vol.161』の掲載を報告し、自身がプロデュースを手掛けるアイドルグループ「EDEN」と「MEOWMEW」が同誌で7ページにわたる大特集が組まれていることを紹介した。
さらに、EDENが裏表紙を飾っていることや、自身のロングインタビューも掲載されていることを明かし、「絶対getしてください」と呼びかけている。
コメント欄には「お美しい…」「綺麗なお肌チラ見せ」「すっごい美肌」「可愛い過ぎる」「応援してる」などの声が多数寄せられている。
