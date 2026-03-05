明石家さんま、花粉症発症のきっかけは…鋭いツッコミに専門家もタジタジ「厳しいですね…」
お笑い芸人・明石家さんまが4日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。花粉症研究の専門家に語気を強める場面があった。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
番組はこの日「日本人の2人に1人が花粉症!?花粉症最新研究を発表！」と題して放送、専門家らが花粉症の症状を抑える食べ物や鼻づまり・目のかゆみを抑えるツボを伝授したほか、花粉症の最新研究を解説した。
スタジオからは「何がきっかけで花粉症が発症するのか」との疑問が。これに花粉症の研究を進める免疫治療評論家の飯沼智久氏は「わかってないです…」と回答した。この答えにスタジオからは「えー！」「まじすか」と驚きの声が相次いだ。
飯沼氏は「大人になっても突然発症する人はいる。30〜40代でもIgE抗体が突然、花粉が多い時期に発症したりするんですけど、なんで発症するのかはいまだにわかっていない」と解説した。すると説明を聞いていたさんまは「なんで分からないんですか？」と普段見せない表情でツッコむと、飯沼氏は「厳しいですね…」とタジタジの様子。
しかしさんまは続けて「そこが大事なところなんで。われわれが言ってる（コップから）あふれるが正しいんじゃないですかね？」と聞くと、飯沼氏は「でも（コップが）あふれても発症しない人もいるので」と解説した。
