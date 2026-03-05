俳優の脇知弘さんが自身のインスタグラムを更新。自身のダイエット成果を報告しました。2026年3月3日の投稿で、103キロから93キロまで10キロの減量に成功したことを明かしています。



【写真を見る】【 脇知弘 】「103kg→93kg」10キロのダイエット成功を報告 「ほとんど誰にも気づかれません」





脇知弘さんは「自分から言いますが。。。ダイエット中です笑」とユーモアを交えながら現状を報告。ジムでのトレーニング風景を撮影した自撮り写真も投稿し、黒のタンクトップ姿で満足げな笑みを浮かべています。右手首には赤いリストバンドを巻き、鏡越しに撮影された写真からは達成感のある表情が伺えます。







体重計の写真では、「93.1kg」の数字が表示されており、減量の成果が数値として確認できます。しかし脇知弘さんは「ほとんど誰にも気づかれません」と苦笑い交じりにコメントしており、10キロの減量という大きな変化にも関わらず、周囲からの反応は薄いようです。







投稿には「#脇知弘#ダイエット中#気づかれない」というハッシュタグが付けられ、現在もダイエットを継続中であることを示しています。







この投稿に「痩せてますね」「痩せてる、筋肉がすごく付きそうな感じですね」「10キロすごいっすね」「スッキリしましたね。私も脇さんみたいに痩せたい」「今後ますますかっこよくなって脇さんに舞台やドラマのオファーがたくさんきますように」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】