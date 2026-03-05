富山チューリップテレビの橋本星奈アナウンサー（31）が5日、自身のX（旧ツイッター）で結婚したことを発表した。

「本日2026年3月5日にかねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。「感謝の気持ちを忘れず日々をより一層大切に、歩んでいきたいと思います」と決意をつづり、「お仕事ももちろん続けます！」と宣言した。

結婚後も名字は変えずに仕事をしてくという。「仕事は変わらず「橋本星奈」として頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

投稿には、男性にバックハグされながら、花束を持ち、指輪を披露する幸せあふれるショットなどを添えた。

橋本アナは富山県出身。北陸朝日放送時代は報道記者を経験。TOKYO FMを経て21年、アナウンサーとして入局した。現在は夕方の情報番組「N6」のキャスターを務めている。元フジテレビでフリーアナの“カトパン”こと加藤綾子に似ていることでも話題になった。

この日は、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安という4つの吉日が重なる“最強開運日”だった。