ももクロ・佐々木彩夏 結婚発表 メンバーたちが祝福「小学生だったあーちゃんも結婚！」「末永くお幸せにね」
ももいろクローバーZのメンバー、“あーりん”こと佐々木彩夏さん（29）が5日、結婚することを発表し、公式サイトを通じてメンバーの百田夏菜子さん（31）と、玉井詩織さん（30）、高城れにさん（32）がお祝いしました。
■メンバーから“あーりん”へお祝いコメント全文
【百田夏菜子】
あーりん♡
ご結婚おめでとうございます！
これから歩むたくさんの時間が、
愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！
末永くお幸せにね♡
【玉井詩織】
あーりん！結婚本当におめでとう！
出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。
長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！
幸せな家庭を築いていってね！
そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます
これからもよろしくっ
末長くお幸せに♡
あーちゃん結婚おめでとうー！
小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。
彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！
本当におめでとう！