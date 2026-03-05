ももいろクローバーZのメンバー、“あーりん”こと佐々木彩夏さん（29）が5日、結婚することを発表し、公式サイトを通じてメンバーの百田夏菜子さん（31）と、玉井詩織さん（30）、高城れにさん（32）がお祝いしました。

■メンバーから“あーりん”へお祝いコメント全文

【百田夏菜子】

あーりん♡

ご結婚おめでとうございます！

これから歩むたくさんの時間が、

愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！

末永くお幸せにね♡

【玉井詩織】

あーりん！結婚本当におめでとう！

出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。

長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！

幸せな家庭を築いていってね！

そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます

これからもよろしくっ

末長くお幸せに♡

【高城れに】あーちゃん結婚おめでとうー！小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！本当におめでとう！