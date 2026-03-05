４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日、結婚を発表した。

天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムで公表。「いつも温かい応援本当にありがとうございます」とはじめ、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」とファンと喜びを共有した。

また「ももいろクローバーＺ」の公式サイトではももクロのメンバーが佐々木の結婚に祝福のメッセージを寄せた。

▽百田夏菜子 あーりん ご結婚おめでとうございます！これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！末永くお幸せにね♡

▽玉井詩織 あーりん！結婚本当におめでとう！出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！

幸せな家庭を築いていってね！そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます これからもよろしくっ末長くお幸せに♡

▽高城れに あーちゃん結婚おめでとうー！小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！本当におめでとう！