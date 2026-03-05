美人気象予報士・吉井明子、418kcalの“カフェ風”朝食披露「低カロリーなのに満足感ありそう」「盛り付けも丁寧」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】気象予報士の吉井明子が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。
吉井は「朝ごはん 418kcal」と記し、朝食の写真を投稿。いちご、オートミール、グラノーラ、牛乳が入ったボウル、玉ねぎドレッシングがかかったブロッコリースプラウト、ミニトマト、ディルが乗ったサーモン、クリームチーズ、焼き芋が盛り付けられたプレート、カフェオレが並ぶヘルシーな食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「朝から元気が出そう」「カフェみたいでおしゃれ」「低カロリーなのに満足感ありそう」「盛り付けも丁寧」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
