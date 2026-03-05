美人気象予報士・吉井明子、418kcalの“カフェ風”朝食披露「低カロリーなのに満足感ありそう」「盛り付けも丁寧」の声

美人気象予報士・吉井明子、418kcalの“カフェ風”朝食披露「低カロリーなのに満足感ありそう」「盛り付けも丁寧」の声