ももクロ佐々木彩夏、直筆署名で結婚発表 メンバー3人からの祝福も「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが」
【モデルプレス＝2026/03/05】ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が3月5日、自身のInstagramにて結婚を発表した。
佐々木は「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と前置きし、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。最後には直筆のサインが記されている。
また公式サイトでは、メンバーからの祝福コメントを掲載。百田夏菜子は「ご結婚おめでとうございます！これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように…！末永くお幸せにね」と祝福。玉井詩織は「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！」と出会った小学生時代からを振り返り、高城れには「びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！本当におめでとう！」とコメントした。
1996年6月11日生まれ、神奈川県出身。2008年からももいろクローバーZのメンバーとして活動。イメージカラーはピンク。愛称は「あーりん」。セルフプロデュース能力に長け、「佐々木プロ」とも呼ばれている。2019年からはプロデューサー兼メンバーを務めるアイドルグループ「浪江女子発組合（現在：LumiUnion）」と兼任。ファッションブランド「Chubby Bunny」のプロデュースなど、多才な活躍を見せている。グループでは、2022年11月に高城れに（日ハム宇佐見真吾選手※2023年に離婚）、2024年1月に百田夏菜子（堂本剛）に続く、3人目の結婚発表となった。（modelpress編集部）
