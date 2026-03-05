60〜70年代のロック名曲を届ける新ラジオ番組『Rock 5o′clock』開始 FM AICHIで毎週金曜朝に放送開始
FM AICHI（エフエム愛知）は、あす6日より新番組『Rock 5o'clock』（毎週金曜 前5：00〜5：30）を放送スタートする。
【写真】にっこり！ジョン・レノントークを終え満面の笑みの和田唱
1960年代〜70年代を中心に、当時の音楽シーンを席巻したロックの名曲たちを、当時の時代背景やエピソードなどを交えて発信する番組。
番組のパーソナリティー、セレクターを担当するのは、自他ともに認めるビートルズ・フリークの覆面DJ「Five o’clock Tommy」。The BeatlesやThe Rolling Stonesをはじめとした洋楽ロック・ナンバーはもちろん、サザンオールスターズや甲斐バンドといった邦楽ロックの名曲の数々も届ける。
6日の初回放送では、番組放送1回目の「1」にちなんで、The Beatlesがイギリス、アメリカでチャートのNo.1を獲得した楽曲で構成。音源もリリース当時のシングル・ヴァージョンを使用する。
