WBC始球式に臨むルフィ役のイニャキ・ゴドイ、“ゴムゴムパワー”は「予算次第」
動画配信サービス・Netflixが配信する『ONE PIECE』シーズン2の来日記者会見が5日、都内で行われた。6日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本戦で、始球式に臨むルフィ役のイニャキ・ゴドイが意気込みを語った。
【集合ショット】すごいオーラ！実写版『ワンピース』“麦わらの一味”が集結
WBCと実写版『ONE PIECE』のシーズン2はいずれもNetflixで配信される。6日の日本戦の始球式には出演する“麦わらの一味”のキャストが登場する。
意気込みについて問われたゴドイは「ベリーエキサイティング。ワクワク」と表現。「とにかくとても興奮名誉なこと。とにかくワクワクしている」と語った。
ゴムゴムの力を使うのかと聞かれると、「“ゴムゴムパワー”は予算次第ということなので様子を見ていただけたら」とジョークで楽しませた。
『ONE PIECE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による世界的ヒット漫画。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーの遺した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、主人公モンキー・D・ルフィ率いる“麦わらの一味”が繰り広げる壮大な海洋冒険ロマン。動画配信サービス・Netflixは、実写版『ONE PIECE』のシーズン2“INTO THE GRANDLINE”を10日から配信する。
会見には、ゴドイのほか、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラー、チョッパーが登場した。
