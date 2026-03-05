「もっと働きたい」と考えている労働者は、およそ1割にとどまることが分かりました。

厚生労働省が労働者3000人を対象に行った調査によりますと、「労働時間を増やしたい」と答えた人はおよそ1割で、「減らしたい」が3割、「このままで良い」が6割でした。

「増やしたい」と答えた労働者のうち、時間外労働の上限規制＝月80時間を超えて働きたいと考えている人は、全体の0.5パーセントにとどまりました。「増やしたい」理由としては、「たくさん稼ぎたい」「残業代がないと家計が厳しい」などが多く、収入面で課題があることが浮き彫りになりました。

現在、政府は働き方をめぐる法律の改正を議論していますが、時間外労働の上限規制ではなく、裁量労働制などほかの制度の見直しが検討されるとみられます。

◇ ◇ ◇

日本テレビ社会部労働担当・見須記者が解説します。

――この調査はなぜ行われたのでしょうか？

きっかけは、去年の夏、与党内で、時間外労働の上限規制をゆるめる、つまりもっと長く働けるようにする、といった議論が活発になったことがあります。

例えば、運輸業界などから規制を緩めてほしいという意見も出ていますが、今回の調査では、「労働時間を増やしたい」人のほとんどは現在の“上限規制の範囲内で”と考えていることが明らかになりました。また、企業への調査でも、上限規制を超えて労働時間を増やしたいと答えたのは327社のうち17社でした。

企業からは、「労働時間を増やすと人材確保が困難になる」「既に長時間労働をしない文化が根付いた」などの意見が出ました。実際、もっと働きたいとの声があがっているという運輸業のトラックドライバーに取材したところ、「労働時間が減ると給料が減る」としつつも、「十分な給料がもらえるなら、これ以上働きたいとは思わない」と話していました。

――「もっと働きたい」の背景には「もっと稼ぎたい」という思いがあるのですね。

この調査結果を受け、5日の自民党の会議でも労働時間の「上限規制を見直すべき」との意見は出ませんでした。

厚労省も、労働時間の上限を引き上げるのではなく、そのほかの改革を考える方針です。自民党の議員の意見でも、「労働時間を増やすのではなく生産性を高めるべき」「ワークライフバランスを守った働き方を進めるべき」などが大半だったということです。今後、政府は、働き方について議論を深め、夏までに結論をまとめる方針です。