村上市は、物価高騰対策として市民1人あたり1万円分の商品券配布を発表していますが、3月5日から「引換券」による市民への配布が始まりました。



政府が物価高対策として各自治体に「お米券」の活用などを推奨していた支援について、村上市はことし1月に全市民に対し1万円分の「村上市くらし応援商品券」の配布を発表し、3月5日から商品券を受け取れる「引換券」を2月に全世帯へ発送しています。





対象はことし1月1日時点で住民登録されている市民で、受取方法は、「引換券」による窓口での受け取りか、郵送で受け取るかのいずれかとなります。村上市によりますと5日は「引換券」を持った多くの人が窓口に並び、一時、待ち時間が40分ほどになるなど混雑がみられたといいます。

「引換券」を利用しない場合は、3月19日から順次各世帯へ発送するということです。「引換券」を利用する場合は3月16日までに市役所などの指定窓口へ行けば商品券を受け取ることができます。



配布される商品券は1000円券10枚からなる1万円分の商品券で、市内に本社のある店舗でのみ利用できる専用券が4枚、すべての取り扱い店で利用できる共通券6枚の合わせて10枚セットで配布されます。



商品券は市内の小売業やサービス業など約780店で利用が可能で、3月5日から9月30日まで利用できるということです。



（商品券見本画像：村上市提供）