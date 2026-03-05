　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61989.45　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61845.80　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61656.10　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59778.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59092.82　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58313.14　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57900.63　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56910.59　　6日移動平均線
56475.32　　均衡表転換線(日足)
56339.83　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56022.90　　25日移動平均線
55985.05　　均衡表基準線(日足)

55278.06　　★日経平均株価5日終値

55164.05　　均衡表転換線(週足)
54636.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54145.16　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53586.85　　13週移動平均線
52665.76　　75日移動平均線
52369.88　　均衡表雲上限(日足)
52267.43　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51338.01　　均衡表基準線(週足)
50960.54　　26週移動平均線
50833.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
50389.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48080.89　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47284.24　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46357.44　　200日移動平均線
45327.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)
43607.93　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39964.42　　均衡表雲上限(週足)
39931.63　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37840.38　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　16.87(前日22.52)
ST.Slow(9日)　　29.82(前日49.41)

ST.Fast(13週)　 81.46(前日78.11)
ST.Slow(13週)　 87.16(前日86.05)

［2026年3月5日］

株探ニュース