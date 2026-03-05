

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61989.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61845.80 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61656.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59778.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59092.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58313.14 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57900.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56910.59 6日移動平均線

56475.32 均衡表転換線(日足)

56339.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56022.90 25日移動平均線

55985.05 均衡表基準線(日足)



55278.06 ★日経平均株価5日終値



55164.05 均衡表転換線(週足)

54636.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54145.16 ボリンジャー:-1σ(25日)

53586.85 13週移動平均線

52665.76 75日移動平均線

52369.88 均衡表雲上限(日足)

52267.43 ボリンジャー:-2σ(25日)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51338.01 均衡表基準線(週足)

50960.54 26週移動平均線

50833.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

50389.70 ボリンジャー:-3σ(25日)

48080.89 ボリンジャー:-2σ(13週)

47284.24 ボリンジャー:-1σ(26週)

46357.44 200日移動平均線

45327.91 ボリンジャー:-3σ(13週)

43607.93 ボリンジャー:-2σ(26週)

39964.42 均衡表雲上限(週足)

39931.63 ボリンジャー:-3σ(26週)

37840.38 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 16.87(前日22.52)

ST.Slow(9日) 29.82(前日49.41)



ST.Fast(13週) 81.46(前日78.11)

ST.Slow(13週) 87.16(前日86.05)



［2026年3月5日］



株探ニュース

