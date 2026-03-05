【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均)
【3月】
５日(木) 120.61／1032円高・5万5000円台回復
４日(水) 112.04／2033円安・5万4500円割れ
３日(火) 112.39／1778円安・5万6500円割れ
２日(月) 123.16／793円安・5万8500円割れ
27日(金) 136.16
26日(木) 121.30
25日(水) 115.13／1262円高・5万8500円台突破
24日(火) 111.47／495円高・5万7000円台回復
20日(金) 110.44／642円安・5万7000円割れ
19日(木) 120.81
18日(水) 121.27／571円高・5万7000円台回復
17日(火) 119.64
16日(月) 125.18
13日(金) 123.01／697円安・5万7000円割れ
12日(木) 131.39
10日(火) 135.39／1286円高・5万7500円台突破
９日(月) 130.93／2110円高・5万6000円台突破
６日(金) 119.21／435円高・5万4000円台回復
５日(木) 120.55／475円安・5万4000円割れ
４日(水) 117.09／427円安・5万4500円割れ
３日(火) 118.29／2065円高・5万4500円台突破
２日(月) 108.65／667円安・5万3000円割れ
【1月】
30日(金) 116.74
29日(木) 112.32
28日(水) 117.01
27日(火) 128.18／448円高・5万3000円台回復
26日(月) 127.76／961円安・5万3000円割れ
23日(金) 128.69
22日(木) 132.49／914円高・5万3500円台突破
21日(水) 133.63
20日(火) 131.72／592円安・5万3000円割れ
19日(月) 140.05／352円安
16日(金) 140.09／174円安・5万4000円割れ
15日(木) 144.82
14日(水) 132.36／792円高・5万4000円台突破
13日(火) 133.94／1707円高・5万3500円台突破
９日(金) 125.34／822円高・5万1500円台回復
８日(木) 117.20／844円安・5万1500円割れ
７日(水) 113.03／556円安・5万2000円割れ
６日(火) 116.16／685円高・5万2500円台突破
５日(月) 111.91／1493円高・5万1500円台回復
【12月】
30日(火) 116.84
29日(月) 121.94／223円安・5万0500円割れ
26日(金) 125.85／342円高・5万0500円台回復
25日(木) 130.63
24日(水) 124.15
23日(火) 119.82
22日(月) 112.71／895円高・5万円台回復
19日(金) 110.90／505円高・4万9500円台回復
18日(木) 108.49／510円安・4万9500円割れ
17日(水) 110.71／128円高・4万9500円台回復
16日(火) 111.33／784円安・4万9500円割れ
15日(月) 123.48／668円安・5万0500円割れ
12日(金) 119.22／687円高・5万0500円台回復
11日(木) 114.53／438円安・5万0500円割れ
10日(水) 117.10
９日(火) 115.33
８日(月) 120.16／5万0500円台回復
５日(金) 118.37／536円安・5万0500円割れ
４日(木) 116.77／1163円高・5万1000円台回復
３日(水) 103.20／561円高・4万9500円台回復
２日(火) 113.97
１日(月) 116.37／946円安・4万9500円割れ
［2026年3月5日］
株探ニュース
