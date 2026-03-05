[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1897銘柄・下落1086銘柄（東証終値比）
3月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3063銘柄。東証終値比で上昇は1897銘柄、下落は1086銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが142銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3556> リネットＪ 1057 +90（ +9.3%）
2位 <3863> 日本紙 1365 +92（ +7.2%）
3位 <4889> レナ 2039 +93（ +4.8%）
4位 <6869> シスメックス 1470 +51.0（ +3.6%）
5位 <2345> ホドルワン 232.9 +7.9（ +3.5%）
6位 <8742> 小林洋行 569 +18（ +3.3%）
7位 <2370> メディネット 30.9 +0.9（ +3.0%）
8位 <7527> システムソフ 56.6 +1.6（ +2.9%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1447 +39.5（ +2.8%）
10位 <2492> インフォＭＴ 411 +11（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4208> ＵＢＥ 2325 -339.0（ -12.7%）
2位 <7936> アシックス 4115.6 -444.4（ -9.7%）
3位 <6072> 地盤ＨＤ 1057 -100（ -8.6%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <7590> タカショー 384 -20（ -5.0%）
6位 <7131> のむら産業 4000.5 -189.5（ -4.5%）
7位 <6145> ＮＩＴＴＯＫ 2400 -110（ -4.4%）
8位 <7886> ヤマトモビＭ 766.1 -30.9（ -3.9%）
9位 <6731> ピクセラ 40.5 -1.5（ -3.6%）
10位 <4571> ＮＡＮＯＨＤ 172 -5（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1447 +39.5（ +2.8%）
2位 <5802> 住友電 10100 +125（ +1.3%）
3位 <1928> 積水ハウス 3596.9 +31.9（ +0.9%）
4位 <3099> 三越伊勢丹 3056.9 +24.9（ +0.8%）
5位 <9843> ニトリＨＤ 2840.7 +21.7（ +0.8%）
6位 <5233> 太平洋セメ 4025.4 +30.4（ +0.8%）
7位 <6103> オークマ 4130 +30（ +0.7%）
8位 <8801> 三井不 1989.7 +14.2（ +0.7%）
9位 <7004> カナデビア 1001.1 +7.1（ +0.7%）
10位 <6471> 日精工 1259.4 +8.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4208> ＵＢＥ 2325 -339.0（ -12.7%）
2位 <5713> 住友鉱 10425 -110（ -1.0%）
3位 <8802> 菱地所 4893.1 -32.9（ -0.7%）
4位 <8411> みずほＦＧ 6467.1 -42.9（ -0.7%）
5位 <4543> テルモ 1963.4 -12.1（ -0.6%）
6位 <6472> ＮＴＮ 374.3 -2.3（ -0.6%）
7位 <7269> スズキ 2068.8 -12.7（ -0.6%）
8位 <1803> 清水建 3323.9 -20.1（ -0.6%）
9位 <2269> 明治ＨＤ 3806.3 -22.7（ -0.6%）
10位 <4503> アステラス 2371.2 -13.3（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
