　3月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3063銘柄。東証終値比で上昇は1897銘柄、下落は1086銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが142銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3556>　リネットＪ　　　　 1057　　 +90（　+9.3%）
2位 <3863>　日本紙　　　　　　 1365　　 +92（　+7.2%）
3位 <4889>　レナ　　　　　　　 2039　　 +93（　+4.8%）
4位 <6869>　シスメックス　　　 1470　 +51.0（　+3.6%）
5位 <2345>　ホドルワン　　　　232.9　　+7.9（　+3.5%）
6位 <8742>　小林洋行　　　　　　569　　 +18（　+3.3%）
7位 <2370>　メディネット　　　 30.9　　+0.9（　+3.0%）
8位 <7527>　システムソフ　　　 56.6　　+1.6（　+2.9%）
9位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1447　 +39.5（　+2.8%）
10位 <2492>　インフォＭＴ　　　　411　　 +11（　+2.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2325　-339.0（ -12.7%）
2位 <7936>　アシックス　　　 4115.6　-444.4（　-9.7%）
3位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1057　　-100（　-8.6%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
5位 <7590>　タカショー　　　　　384　　 -20（　-5.0%）
6位 <7131>　のむら産業　　　 4000.5　-189.5（　-4.5%）
7位 <6145>　ＮＩＴＴＯＫ　　　 2400　　-110（　-4.4%）
8位 <7886>　ヤマトモビＭ　　　766.1　 -30.9（　-3.9%）
9位 <6731>　ピクセラ　　　　　 40.5　　-1.5（　-3.6%）
10位 <4571>　ＮＡＮＯＨＤ　　　　172　　　-5（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1447　 +39.5（　+2.8%）
2位 <5802>　住友電　　　　　　10100　　+125（　+1.3%）
3位 <1928>　積水ハウス　　　 3596.9　 +31.9（　+0.9%）
4位 <3099>　三越伊勢丹　　　 3056.9　 +24.9（　+0.8%）
5位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2840.7　 +21.7（　+0.8%）
6位 <5233>　太平洋セメ　　　 4025.4　 +30.4（　+0.8%）
7位 <6103>　オークマ　　　　　 4130　　 +30（　+0.7%）
8位 <8801>　三井不　　　　　 1989.7　 +14.2（　+0.7%）
9位 <7004>　カナデビア　　　 1001.1　　+7.1（　+0.7%）
10位 <6471>　日精工　　　　　 1259.4　　+8.9（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2325　-339.0（ -12.7%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　10425　　-110（　-1.0%）
3位 <8802>　菱地所　　　　　 4893.1　 -32.9（　-0.7%）
4位 <8411>　みずほＦＧ　　　 6467.1　 -42.9（　-0.7%）
5位 <4543>　テルモ　　　　　 1963.4　 -12.1（　-0.6%）
6位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　374.3　　-2.3（　-0.6%）
7位 <7269>　スズキ　　　　　 2068.8　 -12.7（　-0.6%）
8位 <1803>　清水建　　　　　 3323.9　 -20.1（　-0.6%）
9位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3806.3　 -22.7（　-0.6%）
10位 <4503>　アステラス　　　 2371.2　 -13.3（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

