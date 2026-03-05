WBC初戦を翌6日に控え、前日練習を行った侍ジャパン。井端弘和監督が練習後にインタビューに応じました。

選手たちの練習の様子について「準備はしっかりできたかなと思いますし、選手の動きも非常によかった」と語った井端監督。選手たちは自身のバッティングの様子を動画で確認したり、ストレッチなどで体をほぐしながら、落ち着いた調整を見せました。

初戦の相手はチャイニーズ・タイペイ。侍ジャパンは2024年のプレミア12・決勝で対戦しましたが、相手投手陣の前に快音が響かず完封負けを喫しました。井端監督は「投手力が非常にいいチーム」とその印象を明かし、「粘り強いので、先に先制したい」とゲームプランを明かしました。そんなチャイニーズ・タイペイはこの日、オーストラリアと対戦。主将である陳傑憲選手が死球を浴び途中交代、相手打者に豪快な一発を浴びるなど波乱の展開となり「0-3」で敗れました。

井端監督はこの試合を見て「(動きの)かたさも感じた」とコメント。侍ジャパンも初戦にはそういったことが危惧される中で「気後れせず、プレーボールから全力でいけるように」と選手たちに期待を寄せます。日本の予定先発は山本由伸投手。井端監督も「彼本来のピッチングをしてもらえればいいかなと思いますし、日本に勢いを与えてくれるようなピッチングに期待しています」としました。

注目の大谷翔平選手の起用方法など、打順などについては笑顔で口をつぐんだ井端監督。内容は明かさなかったものの「状況に応じたバッティングができる選手がいますし。もうこちらは信じてるだけなので、出たところで思いっきりプレーしてもらえれば」と語りました。

東京ドームでは先日、7年ぶりに人工芝の張り替えが実施されています。井端監督はグラウンドの感触について「ゴロの打球は弱まるかなって感じました。そこら辺では、内野手がこれまでの東京ドームとは少し感覚が違うのかな」とコメント。「しっかり足を動かしてプレーする必要がある」と口にしました。