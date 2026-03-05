¡Ú ¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚ ¡Û¡¡Åìµþ¿Ê½Ð¤Ç¡Ö²ÈÄÂ¤¬5ÇÜ¡×¡¡Àè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤µëÎÁ¤Ë¡ÖºÇÄãÊÝ¾Ú¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤¬Åìµþ¡¦±¨¿¹¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¯¥í¥¦¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±þ±çÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï1994Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥¯¥í¥¦/ÈôæÆÅÁÀâ¡Ù¤Î¥ê¥Ö¡¼¥Èºî¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¢¤¤à¤é¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥·¥§¥ê¡¼¤ËÊ±Áõ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ïà¡Ê±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¤ª²½¾Ñ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æá¤È¡¢´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Æ¡Ö¸«´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤È¾¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÏÊ±Áõ¤·¤¿¤¤à¤é¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤à¤é¤µ¤ó¤Ïàº£¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é»÷¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤È¡Ø¥¶¡¦¥¯¥í¥¦¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é±þ±çÂâÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤¤à¤é¤µ¤ó¤Ïà¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î2¸Ä³Ú¤·¤á¤ëá¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¥À¡¼¥¯¤À¤«¤é¤³¤½ºÝÎ©¤Ä½ã°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¤«¤éÅìµþ¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¡Öº£¸å¡¢à¶ìÏ«á¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤Ïàº£¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·Ý¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¶á¾ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¡£Åìµþ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²ñ¤¦¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤½¤¦¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¾ì½ê¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÌäÂê¤È¤«¤â¶ìÏ«¤·¤½¤¦á¤ÈÁÛÁü¡£
°ìÊý¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÏÊª²Á¤¬¹â¤¤¡×¤È°î¤¹¤È¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤âÂçºå¤è¤ê5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢àº£¤Ï¾Þ¶â¤È¤«¤ÇµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Êº£¸å¡Ë1Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤¯¤é¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤«Àè¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÇÄãÊÝ¾Ú¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤á¤ÈÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û