　女優の飯島直子（58）が5日、自身のインスタグラムを更新し、予想外の“事件”を報告した。

　「こちら晴天　ここ数日は　冬に逆戻りしつつも　今日はぽかぽかです　花粉も飛びまくり」と気温が上がり花粉の飛散が気になる季節となったことを報告。以前の投稿でも花粉症についてつづっていたが、「しんどいと思いながらも　先月検査をしたら　まさかの　花粉症反応０という事件」と2月に受けた検査ではアレルギー反応がなかったことを明かした。

　「鼻水もくしゃみも止まりませんが　摩訶不思議なことあるんですね」とつらい症状は続いているとし、「これまで　花粉症のみんなと　辛さを共有してきたのに　ごめんなさい」とファンにおわび。「寒暖差もハゲしい時期　みんな体調崩さないよう　十分に気をつけてね」と気遣うメッセージを送った。

　フォロワーからは「直ちゃん寒暖差アレルギーとかなのかなぁ」「黄砂とかPM2.5とかですかね？」「ハウスダストかもです　実は私も花粉かと思ったらハウスダストのアレルギー性鼻炎でした」「スギじゃない何かのアレルギーなのでは」と別の可能性を指摘する声も。「花粉症じゃなくてよかったです」「花粉検査陰性で良かったですね　でも辛いですよね」などのコメントも寄せられた。