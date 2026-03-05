女優の飯島直子（58）が5日、自身のインスタグラムを更新し、予想外の“事件”を報告した。

「こちら晴天 ここ数日は 冬に逆戻りしつつも 今日はぽかぽかです 花粉も飛びまくり」と気温が上がり花粉の飛散が気になる季節となったことを報告。以前の投稿でも花粉症についてつづっていたが、「しんどいと思いながらも 先月検査をしたら まさかの 花粉症反応０という事件」と2月に受けた検査ではアレルギー反応がなかったことを明かした。

「鼻水もくしゃみも止まりませんが 摩訶不思議なことあるんですね」とつらい症状は続いているとし、「これまで 花粉症のみんなと 辛さを共有してきたのに ごめんなさい」とファンにおわび。「寒暖差もハゲしい時期 みんな体調崩さないよう 十分に気をつけてね」と気遣うメッセージを送った。

フォロワーからは「直ちゃん寒暖差アレルギーとかなのかなぁ」「黄砂とかPM2.5とかですかね？」「ハウスダストかもです 実は私も花粉かと思ったらハウスダストのアレルギー性鼻炎でした」「スギじゃない何かのアレルギーなのでは」と別の可能性を指摘する声も。「花粉症じゃなくてよかったです」「花粉検査陰性で良かったですね でも辛いですよね」などのコメントも寄せられた。