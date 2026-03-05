3日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、28日（土）・29日（日）に蓮田市総合市民体育館パルシーで行われるSVリーグ女子第21節のハーフタイムイベントにトロンボーンプレイヤーの馬場桜佑さんとピアノYouTuber・みやけんさんがゲストで登場することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

第21節でデンソーエアリービーズを迎え撃つ埼玉上尾。今シーズン唯一蓮田市総合市民体育館パルシーで行うホームゲームだ。

28日（土）のGAME1には馬場さんが登場。フリーランスのトロンボーン奏者としてレコーディングやライブツアーなどで活躍するほか、2024年にはキングレコードからソロCD「Dearest」をリリースしメジャーデビューを果たしている。2022年には地元・瀬戸内市の「せとうちPR大使」に就任するなど幅広く活動している。

29日（日）のGAME2にはピアノYouTuberのみやけんさんが登場。鹿児島市出身で愛知県立芸術大学音楽学部を首席で卒業。オーケストラの客演トロンボーン奏者として活動する一方、ストリートピアノを巡るYouTuberとしても人気を集めており、YouTubeチャンネル登録者数は28万人を超える。テレビ番組出演や全国ツアーなど多方面で活躍している。

両日ともハーフタイムイベントで演奏を披露予定。音楽パフォーマンスが試合会場の盛り上げ役として注目される。二人はクラブを通して以下のコメントを発表している。

■馬場桜佑さん

「このSVリーグの舞台で演奏できること、本当に嬉しく思っています。今日はこのハーフタイムのために、特別なナンバーを用意してきました。音楽の持つエネルギーとスピード感で、会場の熱気をさらに高められるよう全力で楽しみながら演奏します！ぜひ一緒に盛り上がってください！」

■みやけんさん

「この度、蓮田市総合市民体育館でのハーフタイムショーに出演できることを大変嬉しく思います。全力で演奏し、会場の皆さんと一体になって熱い時間を共有したいです。どうぞお楽しみに！」