女優の高橋ひとみが3月3日、Instagramを更新。韓国での舞台公演を終え2カ月ぶりに帰国したことを報告し、ファンからはねぎらいの言葉が相次いで寄せられている。

高橋は《昨日、3月2日、舞台『千と千尋の神隠し』韓国ソウル公演の千穐楽を無事に終えて、2ヶ月ぶりに日本に帰ってきました （韓国公演は3/22まで続きます） 柚父さんがソウルまで迎えにきてくれました。》とつづり、愛犬のゴールデン・レトリバーの柚の“父”である高橋の夫と、空港のゲート付近でおそろいの黒のキャリーケースを手にする夫婦ツーショットなどを公開した。

高橋は1979年に寺山修司の舞台で女優デビューし、1980年には日仏合作映画『上海異人娼館 チャイナ・ドール』（寺山修司監督）でスクリーンデビューしたが、高橋の名を一躍、有名にしたのは、1983年にスタートしたドラマ『ふぞろいの林檎たち』（TBS系）だった。ドラマデビューとなった同作での演技が注目を浴び、その後、数多くのドラマ、映画、舞台に出演し、バラエティ番組にも出演するようになった。

芸能担当記者が言う。

「高橋さんは、韓国公演で湯婆婆/銭婆役を演じ、2日に出番が終わりました。残りの公演では、この役は桜雪（おうせ）陽子さんと羽野晶紀さんが交代で演じます。高橋さんは2013年11月、2歳年下の外資系企業に勤務する一般男性と、出会ってから2カ月というスピード婚をしています」

コメント欄には

《長期の舞台 お疲れさまでした》

《ソウルへ舞台拝見に行きました。現地のお客様の盛り上がりが凄いですね。素晴らしい公演でした》

《柚ちゃんお待ちかねですね》

など、ねぎらいの言葉が相次いで寄せられている。

高橋はゴールデン・レトリバー好きとして知られており、帰国後、さっそく愛犬の柚との再会動画や写真などをInstagramに連投している。

空港での夫婦ツーショット投稿の後には《柚と2ヶ月ぶりの対面》などとつづり、対面する動画や柚を抱きしめる写真などを公開。続けて5日には《おはようございます。真っ青な空の下、朝のお散歩でオーストラリアンラブラドゥードルのムックちゃんとパチリ ムックちゃんは柚と同じ（1歳5ヶ月）のワンプロ友達》とつづり、愛犬との写真や、わんこプロレスで2頭がじゃれ合っている動画を公開している。

「高橋さんは子どものころから犬と暮らして、犬がいる生活が日常だったそうです。アメリカン・コッカー・スパニエルや柴犬とも過去には暮らしていたこともあるようですが、約30年前にゴールデン・レトリバーに出会ってからはこの犬種一筋。利口で優しい性格から虜になり、柚ちゃんは4代目になります。3代目のモモエちゃんが2022年3月に14歳で旅立ったのですが、2025年6月に柚ちゃんを新たに家族に迎えたようです。毎朝5時に起きて、2時間ほど愛犬と散歩すると2025年9月の『素敵なあの人Web』のインタビューで語っていましたから、愛犬を中心に家族が回っている感じなのでしょう」（前出・芸能担当記者）

2カ月間の海外公演を終え、愛犬との日常が戻った高橋は、その喜びを噛みしめているようだ。