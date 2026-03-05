お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻で、タレントの山口もえが５日、都内で伊藤忠商事株式会社の「そだキャリ＋」ローンチ発表会に登壇した。

働きながら育児に向き合う社員に寄り添い、キャリア形成支援をする同社初の企業向けサービス「そだキャリ＋（プラス）」の発表イベント。

３児の母である山口は家族で「家族は協力」というスローガンを掲げていると明かし、「ママが忙しかったらみんなでフォローしようねだったり、夫が忙しかったら私が率先して頑張ろうみたいな感じ。子どもが大きくなって、部活動や習い事を管理したいので、家族みんなのスケジュールが分かるアプリを入れてます」と家族ルールを明かした。

共働き夫婦に向けて対話の極意を聞かれると「感じた事、思ったことは“言葉”にする」と回答。「長く一緒にいるから、言葉にしなくても分かるだろうとか、なんとなく感じてくれているっていうのは全くない。相手に気持ちを伝える事って大事で、思いとか感謝の気持ちはずっと続けていきたい」と明かし、「嫌だなって事とか伝えたい事は、なるべくその日のうちに伝えて、次の日には『いってらっしゃい』って笑顔で言えるような夫婦を続けていきたい」と夫婦円満の秘訣を明かした。