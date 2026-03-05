日本テレビ系「ZIP!」で特集レポーターを務めるフリーの笹井千織アナウンサー(27)が5日までに自身のインスタグラムを更新。親知らず抜歯で頬の腫れた写真を公開した。



【写真】痛々しいけどカワイイ…どうかお大事に!

「親知らず抜いて、パンパンになった記念に高画質でお届けします」とつづり、右の頬が大きく腫れあがった写真を投稿。左右で別人のような顔のフォルムで穏やかに微笑んでいる。同時期に撮影したとみられる“パンパン写真”はX(旧ツイッター)でも公開。こちらは真顔のカメラ目線で「今のうちに遠慮なく笑ってください」と添えてある。



普通なら隠したくなるような変形ぶりを堂々公開し、ファンからは「腫れてても笑顔なの最高」「載せちゃうあたりがイケてますね 元気をいただきました」「お大事にしてくださいね」「腫れてる顔もとても可愛い」などとエールが送られている。



愛知県出身の笹井アナは同大卒。フリーアナウンサーのほか、書道会友の資格を持つ書道家としても活動。JFAサッカー4級審判、ケーキライセンス、韓国語能力試験TOPIK2級の資格も持つ。2024年12月に元日本テレビ・篠原光アナウンサーとの結婚を発表している。



（よろず～ニュース編集部）