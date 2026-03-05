気象予報士・奈良岡希実子『ミヤネ屋』卒業 涙で感謝 “ふっくらお腹”も披露
気象予報士の奈良岡希実子（40）が5日、読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜 生放送）に出演。きょうをもって番組を卒業すると報告した。
【写真】『ミヤネ屋』卒業を報告した気象予報士 現在妊娠中
番組の終盤に宮根誠司から「奈良岡さんが10年間、ミヤネ屋木曜日のお天気担当していただきました。大変わかりやすいお天気していただきました。おなかも大きくなって、おめでたということで、きょうが卒業となりました」と報告した。
宮根の言葉を、大きくなったお腹をさすりながら笑顔で聞いていた奈良岡。宮根から花束を受け取ると、「少しでもみなさんの役に立つ情報をお届けできていたら幸いです。宮根さんとの放送は、本当に刺激的で、かけがえのない時間になりました」と振り返った。そして「最後は私のふるさとの言葉が1番気持ちがこもるので」とし、涙ぐみながら地元の言葉で感謝を伝えた。
夫は番組ディレクターの西山耕平氏。宮根が「こういう大事な時に中継行って帰ってこない」とイジると、奈良岡は「こんなにスタッフさんいるのに、夫がいないー」と嘆いて笑いを誘った。
奈良岡は2月27日に自身のインスタグラムで番組卒業と妊娠中であることを報告していた。
