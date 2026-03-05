スノーボード・平野歩夢選手が5日、Jeepのブランドアンバサダーに就任し、新型車の発表会に登壇。ミラノ・コルティナ五輪を終えた現在の心境を明かしました。

平野選手は五輪直前のワールドカップで転倒し、複数箇所を骨折するなど、出場も危ぶまれる大ケガを抱えながらも出場。決勝2本目のランで86.50点をマーク。高難度の技に果敢に挑む姿を見せ、7位で終えました。

「ケガしてる状況だったのですが、リスクをかけて挑むような大会になったので、無事終わってここに立ててよかったなと思います」と語りました。

今後の目標について聞かれると、「目標よりも自分がスノーボードだけでなく1人の人間として強くなり続けられるものになるべくチャレンジしていろんなことと向き合いつつ、やれる以上はスノーボードができる体があるうちに、そこも最後まで頑張りたいと思っている」と口にしました。

さらに、「4年後に向けて戦っているのは自分でも想像できる」とフランスアルプス五輪へ向け意欲を見せました。「大会というよりは日々を大事にして4年後に次こそピークを持って行けるようにまた準備していきたい」と意気込みました。