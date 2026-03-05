藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）と対戦する第11期叡王戦本戦準決勝は5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、永瀬が107手で勝利した。藤井は永瀬に3連敗。現在挑戦を受ける第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第3、4局に続く黒星となった。

対戦成績33勝15敗となり、依然ダブルスコアだが、永瀬に3連敗するのは21年11月から22年6月まで以来、3年9カ月ぶり2度目。8冠復帰がまた遠のいた。

戦型は先手・永瀬の角換わり△3三金型になった。藤井は10手目、角交換ではなく角を1段上がる変化球。角交換は永瀬に委ねる代わりに守備駒の左金が3段目へ上がる「悪形」を受け入れた。

その後、永瀬は右銀を5筋で腰掛け、藤井は6筋の早繰り銀で活用した。永瀬が67手目、敵陣へ放った角を取らせる間に藤井陣の銀冠を頭上から攻略。87手目に飛車角両獲りの金打ち、さらに金獲りの飛車浮きと攻め手を緩めずに快勝した。

永瀬は次戦で、すでに決勝進出を決めていた斎藤慎太郎八段（32）と、伊藤匠叡王（23）との5番勝負進出をかけて争う。藤井と永瀬の両者は中2日で8、9日、栃木県大田原市で指される王将戦第5局へ向かう。