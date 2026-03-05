20th Centuryが、全国ツアー『20th Century Live Tour 2026 ～唄う人 踊る人～』を6月5日より開催する。

本ツアーは、2024年に開催された『20th Century Live Tour 2024 ～地球をとびだそう！～』以来、約2年ぶりとなる全国ツアー。全国8都市17公演を予定している。ツアータイトル『～唄う人 踊る人～』には、長年ステージに立ち続けてきた20th Centuryが、“唄うこと”、“踊ること”という原点に立ち返りながら、いつまでも唄い、踊り続けるという想いが込められている。

ライブ演出は、20th Centuryメンバーと共に、最新曲「ネバギバ ~Never Give Up!~」でも振付を担当したTRFのSAMが担当。20th Centuryならではの温かさと遊び心、そして円熟したパフォーマンスで、幅広い世代にその魅力を届けるツアーとなるという。

チケットは、本日3月5日11時より受付スタートしている。

＜20th Century コメント＞

■坂本昌行

トニセン30周年を目前にして、思考を凝らし、自分達が楽しみながら、素晴らしい楽曲達を皆様にお届けしていきたいと思います。今回もトニセンらしさを大事に、皆様と共に楽しみたいと思います。

■長野博

唄って踊るというのは私たちが活動する中での原点でもあります。今年でメンバー全員が50代になりますが変わらず唄って踊らせていただきます。自分たちも楽しむという事を忘れずに、皆様と共に素敵な時間を過ごせたらと思います。会場でお待ちしています。

■井ノ原快彦

久しぶりの全国ツアーです。いろいろな思いもありまして、今しかできないライブになりそうです。是非遊びにいらしてください。

（文＝リアルサウンド編集部）