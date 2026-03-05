「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、静岡・熱海のホテル『ホテルニューアカオ』です。

【絶景の湯】絶好の景色と最高な泉質にうっとり

雄大な海を眺めながら湯に浸る。これぞ熱海の醍醐味だろう。

それを求めてやってきたのは『ホテルニューアカオ』。一昨年にリニューアルし、レトロな風情を求める客で賑わっていた。さっそく露天風呂に行ってみれば圧倒的な空と海の質量に思わずため息。

『ホテルニューアカオ』館内に3箇所ある湯処のひとつ「スパリウムニシキ」からの絶景。早朝は水平線から昇る朝日を眺められる

館内にはここを含め源泉異なる3ヶ所の湯処があり、湯めぐりできるのも巨大ホテルならではだ。加えて館内を歩けば、クラシカルなシャンデリアに重厚なソファー、そしてダイニングなんて、まるで海外の歴史ある劇場さながらで、昭和が生んだ“本物の上質”ってものを肌に感じられる。

『ホテルニューアカオ』「メインダイニング錦」。496席というスケールとラグジュアリーな風情に圧倒される

［住所］静岡県熱海市熱海1993-250

［電話］0557-83-6161

［交通］JR熱海駅から無料送迎バスで約10分

［宿泊料］2名1室利用時1名あたり1万5800円〜（入湯税・宿泊税別）

・日帰り温泉：2500円（土・日・祝：3000円）

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、オーシャンビューの客室の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

