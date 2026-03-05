「我々の心情を誰が理解できるか」開幕100日を切って米国開催に広まる疑念 イラン会長が怒りの訴え「サッカーを楽しむのは苦痛」【北中米W杯】
W杯出場への疑念が広まっているイラン代表(C)Getty Images
果たして、無事に開催されるのか。開幕まで3か月となった北中米ワールドカップ（W杯）は、国際情勢の変化によって、懸念が強まっている。
現地時間3月1日から始まったアメリカとイスラエルによる軍事攻撃を受け、2026年ワールドカップへの出場権を獲得しているイランの参加が危ぶまれている。同国のサッカー連盟で会長を務めるメフディ・タージ氏は、国営放送『IRIB』において、「アメリカからの今回の攻撃によって、我々がワールドカップに希望を持つのは難しいものとなった」と強調。多くの死傷者を生んだアメリカでのW杯に絶望的な見解を示している。
カナダ、メキシコ、そしてアメリカ。史上初となる3か国共催の大会は、ホスト国の一つが出場国と軍事衝突状態に入るという前代未聞の状況下で迎えようとしている。今回の軍事攻撃を「正義」としているドナルド・トランプ米大統領は、米メディア『Politico』のインタビューで「（イランが出るかどうかは）全くもって気にしていない。イランはひどく敗北した国で、彼らは燃料切れ寸前だ」と明言している。
ホスト国からの好意的ではない発信は、驚き以外の何ものでもない。トランプ大統領の言動に対して、母国サッカー界の惨状を目の当たりにしているタージ会長は、イラン・メディア『Varzesh3』で「空襲が始まり、続いている現時点で、我々の代表がアメリカに上陸して、ワールドカップの試合ができるかは全く分からない」と断言。深刻な被害に遭っている国民の感情を慮った複雑な想いを発信している。
「開催国が参加国を武力で攻撃する前代未聞の事態が起きてしまったんだ。今も爆撃音が聞こえる状況でボールを蹴ることが果たして可能なことなのか。それは私にも疑問だ。アメリカに渡ってサッカーをしなければならない我々の選手たちの心情を誰が理解できるだろうか。
選手たちは今、戦術をどうするかで悩んでいるのではなく、祖国に残された家族の安否を心配している。このような心理状態で正常な試合を行うことはもはや不可能に近い。そして、国民の多くが砲火の中で苦しんでいるのに、華やかな照明の下で、サッカーの祭典を楽しむのは、我々の選手にとっても、待ちわびたファンにとっても、苦痛でしかない。『サッカーが平和の象徴となる』というスローガンは、我々が置かれた状況の前では、どれほど無力か……」
怒り、嘆き、哀しみ、無力……。タージ会長の訴えには、どうしようもできない現状に対する様々な想いが滲み出ている。
そんなイランの出場可否に関しては、FIFA（国際サッカー連盟）の統治能力も問われている。しかし、彼は依然として「あらゆる問題の展開を注視していく必要がある」（マティアス・グラフストロム事務総長）と具体的な発信を避けている。
昨年12月にトランプ大統領に独自の平和賞を与えたFIFA。彼らの政治的立ち位置と後手に回る運営方法は、今後の対応次第で、さらなる厳しい非難に晒されそうだ。
開幕まで100日を切り、W杯はかつてないほどの緊張感に包まれている。
