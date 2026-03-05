【高校ラグビー】２０２５年度の高校日本代表メンバー２６人が決定　打倒イングランドへ向け１２日から遠征へ　大阪桐蔭から最大の４人、東福岡・京都工学院から３人など…全国強豪校から精鋭が集結

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月１２日（木）から実施するイングランド遠征を前に、２０２５年度の高校日本代表メンバー２６人を発表しました。



幾度にもわたるセレクション合宿を経て、全国の高校ラガーマンの代表として２０２５年度の代表メンバーに選ばれたのは、ＦＷ１４人、ＢＫ１２人の２６人。



注目のメンバーには、花園で優勝した桐蔭学園（神奈川）と準決勝で、死闘を演じた大阪桐蔭（大阪）から最大の４人。その桐蔭学園からは２人、そのほかベスト４の東福岡（福岡）から３人、花園の全国大会への出場が叶わなかったものの、Ｕ１９代表候補合宿にも選出されていた林宙選手を含めて京都工学院（京都）から３人など、全国の強豪校から将来有望な選手達が名を連ねました。





▼桑原監督「チーム一丸で本線に挑む」選考に当たった桑原立高校日本代表監督が、「選考は困難を極めましたが、最大の選考基準として『目指すラグビースタイルをいかに一貫して体現できるか』という点を重視いたしました。チーム一丸となって本戦に挑んでまいります」とコメントすると、チームのキャプテンを務めることになったロケティ・ブルースネオル選手（目黒学院）は、「キャプテンとしてチームを率いることに集中し、リーダーシップを発揮しなければなりません。そのためには、個々の力を結集させ、チームにコミットさせることです。イングランドに勝利するために、全員が万全の準備を整え、目標達成に集中していきたいと思います」と、桜のジャージを背負う熱い決意を示しました。▼キーワードは『攻循環』 打倒イングランドで１２日に渡英２月に行われた天理大学との合同練習の中では、桑原監督が「イングランドのような大きな相手と戦うには、強さ、速さだけではなく激しさが大切。なによりもプレーから勇気を感じるゲームをして『攻循環』（“好循環”ではなく攻守ともに、『攻める姿勢』を循環していくこと）をうんでいきたい」と語った高校日本代表。打倒イングランドを目指すチームは、この後、３月９日から、Ｕ２０日本代表候補との合同セッションを含む直前合宿（千葉、市原スポレクパーク）を行った後、３月１２日にイングランドに向けて出発、Ｕ１９イングランド代表との国と国の名誉とプライドをかけた対決を含む２試合を戦います。【２０２５年度高校日本代表メンバー（２６人）】▽ＰＲ勝又篤（東福岡）田邊隼翔（桐蔭学園）古澤晴也（常翔学園）喜瑛人（桐蔭学園）▽ＨＯ角方温太（東海大大阪仰星）津村晃志（御所実）▽ＬＯ市川結雅（名古屋）笹部隆毅（東海大相模）泊晴理 （大阪桐蔭）マイカ・ダヴェタ（開志国際）▽ＦＬ／ＮＯ８須藤蒋一（東福岡）南川祐樹（京都成章）山田哲平（佐賀工）ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）◎キャプテン▽ＳＨ荒木奨陽（中部大春日丘）片岡湊志（京都工学院）元橋直海（常翔学園）▽ＳＯ杉山祐太朗（京都工学院）矢守勇生（大阪桐蔭）▽ＣＴＢ須田琥珀（大阪桐蔭）高梨太悟 （流通経済柏）手崎颯志（大阪桐蔭）林宙（京都工学院）福田恒秀道（国学院栃木）〇副キャプテン▽ＷＴＢ坂田弦太郎（天理）平尾龍太（東福岡）【高校日本代表イングランド遠征 試合スケジュール （試合は現地時間）】・３月１７日（火） 高校日本代表 対 Ｕ１９ ハーレクインズ 午後６時キックオフ（ロンドン）・３月２１日（土） 高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表 午後２時キックオフ（オックスフォード）