ももクロ佐々木彩夏、結婚発表にメンバー3人が祝福「小学生だったあーちゃんも結婚！」
アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が5日、グループ公式サイトを通じて結婚を発表。同サイトでメンバーからのコメントも発表された。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
【百田夏菜子】
あーりん◆（◆＝ハート）
ご結婚おめでとうございます！
これから歩むたくさんの時間が、
愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！
末永くお幸せにね◆（◆＝ハート）
【玉井詩織】
あーりん！結婚本当におめでとう！
出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。
長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！
幸せな家庭を築いていってね！
そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます
これからもよろしくっ
末長くお幸せに◆（◆＝ハート）
【高城れに】
あーちゃん結婚おめでとうー！
小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。
彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！
本当におめでとう！
佐々木は公式サイトで「いつも温かい応援本当にありがとうございます」の書き出しで「私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と伝えた。
続けて「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけ「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
佐々木は、1996年6月11日生まれ。神奈川県出身。2008年にももクロに加入。ニックネームは「あーりん」。ももクロ公式プロフィールによると、趣味は「読書・映画鑑賞・可愛いものを集める・半身浴・お料理・デコ・おしゃれ・音楽鑑賞」。特技は「ダンス・髪の毛をクルクルッササッと簡単にお団子にできるっ」。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
【百田夏菜子】
あーりん◆（◆＝ハート）
ご結婚おめでとうございます！
これから歩むたくさんの時間が、
愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！
末永くお幸せにね◆（◆＝ハート）
あーりん！結婚本当におめでとう！
出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。
長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！
幸せな家庭を築いていってね！
そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます
これからもよろしくっ
末長くお幸せに◆（◆＝ハート）
【高城れに】
あーちゃん結婚おめでとうー！
小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。
彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！
本当におめでとう！
佐々木は公式サイトで「いつも温かい応援本当にありがとうございます」の書き出しで「私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と伝えた。
続けて「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけ「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
佐々木は、1996年6月11日生まれ。神奈川県出身。2008年にももクロに加入。ニックネームは「あーりん」。ももクロ公式プロフィールによると、趣味は「読書・映画鑑賞・可愛いものを集める・半身浴・お料理・デコ・おしゃれ・音楽鑑賞」。特技は「ダンス・髪の毛をクルクルッササッと簡単にお団子にできるっ」。