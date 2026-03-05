Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ö¼¡¤³¤½¥Ô¡¼¥¯¤ò¡×¡¡¥¹¥Î¥Ü¡¢4Ç¯¸å¤Ø°ÕÍß
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÇÂç¤±¤¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ò7°Ì¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢2030Ç¯¤Î¼¡²óÂç²ñ¤Ø¡Ö4Ç¯¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¼¡¤³¤½¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¹üÈ×¤Î±¦Ä²¹ü¤äÉ¡¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤ÉËþ¿ÈÁÏáØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¿·µ»¤â·«¤ê½Ð¤·¤ÆÊ³Æ®¡£¡ÖÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤àÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ°ÂÅÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£