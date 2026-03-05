ニッポン放送の東島衣里アナウンサー（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

この日、同局から結婚を発表。お相手は同い年の会社員だという。自身のインスタグラムでも「春の日差しに包まれた本日 入籍いたしました」と書き出し、花を手にする写真を公開した。

「日頃からあたたかく見守って下さる皆様への 感謝の思いで胸がいっぱいです。朝から照れながらラジオを聴いていましたが 先輩後輩からの愛情が沁みて 幸せを感じているところです」とした上で「ふたりで よく笑い、よく食べ、よく眠り、穏やかな日々を過ごしております。新しい生活での学びを力に変えて これからも仕事に励んでまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」と締めくくった。

東島アナは「素朴なタイプ。ムーミンに似ていて、ずっと笑顔の穏やかな方」と話しているという。同局によると、昨年の春に共通の知人の紹介で知り合い、男性が東島アナに一目ぼれ。翌週には初デートのアプローチを受けたという。7月に交際をスタート。10月にディナーをともにした際、デザートプレートに「これからもずっと一緒にいてください、結婚してください」とメッセージが書かれ、プロポーズを受けたという。

この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅の日」が重なる超開運日であることから、2人で婚姻届を提出した。

東島アナは、6日午後1時から放送の「中川家 ザ・ラジオショー」に生出演し、リスナーに直接報告する予定。

◆東島衣里（ひがしじま・えり）1991年（平3）1月4日、長崎県出身。学習院大卒。13年にニッポン放送入社。現在、「中川家 ザ・ラジオショー」「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」「はじめよう！フェムケア」などを担当。