ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È790Ëü±ß¤ÎÂ»¡Ä"²ñ¼Ò°÷¤Î³ÎÄê¿½¹ð"¤¬°µÅÝÅªÀáÀÇ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÎÓµÁ¿ò¡ØÄ¶²þÄûÈÇ ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÇßÅÄ¡Û³ÎÄê¿½¹ð¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¼«Ê¬¤Ç1Ç¯´Ö¤Î½êÆÀ¤òÀÇÌ³½ð¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤º3¼ïÎà¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¡Ö½»Ì±ÀÇ¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½êÆÀÀÇ¤ÈÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3¤Ä¤ÎÀÇ¶â¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¼êÂ³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¿¤À¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼Â¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤Ï¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤½êÆÀ¹µ½ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡×¡Ö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¼¤Ò¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤ª¶Ð¤á¤Î¿Í¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö»ÙÊ§¤¦¤Ù¤ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê´ÔÉÕ¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡×¤Ê¥±¡¼¥¹
£¡ÖÇ¼ÀÇ³Û¤â´ÔÉÕ¶â¤â¤Ê¤¤¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤Ù¤¡×¥±¡¼¥¹
¡ÚÇßÅÄ¡Û¡¡ÖÀÇ¶â¤ò¥×¥é¥¹¤ÇÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Éû¶È¤ÇËÜ¶È¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ²Ô¤¤¤À¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤«¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª¡¡¡Ö²È¤òÇä¤Ã¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤«¡ÖËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ°õÀÇ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Î½êÆÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÉû¶È¤Ç²Ô¤¤¤À³Û¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÏÃ¡£¡ÖÄÉ²Ã¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡Ö°åÎÅÈñ¡×¤Ç½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¡ÖµëÎÁ¤ò1¥«½ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤Ä¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¡¦Âà¿¦½êÆÀ¤ò½ü¤¯³Æ¼ï¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¡×¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¡¢¡Ö1¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢Éû¶È¼ýÆþ¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¡×¤Î¿Í¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤Ç¤Ï¢¡Ö»ÙÊ§¤¦¤Ù¤ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡×¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¼êÂ³¤¤Ç¤¤Ê¤¤½êÆÀ¹µ½ü¤¬¤¢¤ë¤È¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÎã¤Ï¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¡×¡£¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¡×¤È¤Ï½êÆÀ¹µ½ü¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢°ìÄê³Û°Ê¾å¤Î°åÎÅÈñ¤òÇ¯´Ö¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Ç¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤Î°ìÉô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤¤¤¤¤¨¡¢¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇ¶â¤ò·×»»¤·Ä¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇßÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢°åÎÅÈñ¤¬1Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û20Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ20Ëü±ß¡×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½êÆÀ¤«¤é°ú¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¡Ø°åÎÅÈñ¤Î°ìÉô¡Ù¤ò°åÎÅÈñ¹µ½ü¤È¤·¤Æ½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤¤¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤¬ÉÂ±¡¤Ç°åÎÅÈñ¤òÊ§¤¦¤È¤½¤ÎÊ¬ÀÇ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¤ª¶â¤¬Ëþ³ÛÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¢£¼ÂºÝ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¿½¹ð¤Ï¡ÖÀ¤ÂÓ¤´¤È¤Î·×»»¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸·×¤¬Æ±¤¸¤Ê¤éÆ±µï¤ÏÍ×·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤äÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉã¿Æ¤ÎÊ¬¤À¤Ã¤Æ¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¤è¤êÂ¿¤¤¿Í¤Ë°ì²È¤Î°åÎÅÈñ¤ò½¸¤á¤Æ¿½¹ð¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÄÌ¾ï¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¼¤Ò¿½¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î°åÎÅÈñ¤òÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö½êÆÀ¶â³Û200Ëü±ß¡×¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¶â³Û¤¬200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤«¤é¡Ö½êÆÀ¶â³Û¤Î5¡ó¡×¤ÈÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊä¤Æ¤ó¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½êÆÀ¶â³Û¤¬200Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤«¤é10Ëü±ß¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊä¤Æ¤ó¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½êÆÀ¤¬400Ëü±ß¤Î¿Í¤¬1Ç¯´Ö¤Ç15Ëü±ß¤Î°åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ï15Ëü±ß¡Ý10Ëü±ß¡á5Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤ËÀÇÎ¨¤ò³Ý¤±¤ë¤ÈÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï5¡Á45¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë20¡ó¤Ê¤é¡¢5Ëü±ß¡ß20¡ó¡á1Ëü±ßÊ¬¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°åÎÅÈñ¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¡×¤È¤«¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¢£¤¿¤À¤·¡ÖÍ½ËÉÀÜ¼ï¡×¤ÏÅ¬ÍÑ³°
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¹ñÀÇÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°åÎÅÈñ¡×¤Ê¤é¡û¡¢¡ÖÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°åÎÅÈñ¡×¤Ê¤é¡ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¼£ÎÅ¤Ï¡û¤Ç¡¢Í½ËÉ¤Ï¡ß¡Ä¡Ä
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤ÇÊ§¤Ã¤¿¼£ÎÅÈñ¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤ÉÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½êÆÀ¤¬200Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤«¤é10Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°åÎÅÈñÁí³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û°åÎÅÈñ10Ëü±ß¤Ï·ë¹½¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤äÌô¶É¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥ÈÎà¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¡ÖÌÀºÙ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Î°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÍó¤ËµÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥ÈÎà¤Î¸¶ËÜ¤òÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2017Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤«¤é¤ÏÄó½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢5Ç¯´Ö¤ÏÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Ûµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Î·×»»¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢´ÔÉÕ¶â¤¬½Ð¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿½¹ð¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÌá¤ë¤Ù¤´ÔÉÕ¶â¤¬Ìá¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤¬Â»¤¹¤ë¤À¤±¡£¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤«¡¢¤¿¤È¤¨¾¯³Û¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤ò¤È¤ë¤«¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²È¤òÇä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤ÈÀÇ¶â¡Ö0¡×
¡ÚÇßÅÄ¡ÛºÇ¸å¤Î£¡ÖÇ¼ÀÇ³Û¤â´ÔÉÕ¶â¤â¤Ê¤¤¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤Ù¤¡×¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤ÈÆÃÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ³Û¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÇßÅÄ¡ÛÆÃÎã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¡¢¡Öµï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î3ÀéËü±ß¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Âð¤ä¤½¤ÎÉßÃÏ¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ØÄê¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÇäÇã¤ÇÆÀ¤¿½êÆÀ¤«¤éºÇÂç3ÀéËü±ß°ú¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Âð¤òÇä¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¼ýÆþ¤«¤é¹ØÆþ³Û¤Ê¤É¤ò°ú¤¤¤Æ¤Ê¤ª2ÀéËü±ß»Ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÀéËü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¼¥í¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û2ÀéËü±ß¤¬¥¼¥í¤Ë¡©¡¡¤³¤ì¡¢ÀÇ³Û¤Ç¤¤¤¦¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤½¤â¤½¤â²È¤òÇä¤Ã¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤¿¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡£ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤«¤«¤ëÀÇÎ¨¤Ï¡¢½êÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯Ä¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð20.315¡ó¡¢5Ç¯Ì¤Ëþ¤Ê¤é39.63¡ó¤Ç¤¹¡£2ÀéËü±ß¤Ë¤³¤ÎÀÇÎ¨¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢406Ëü3000±ß¤Þ¤¿¤Ï792Ëü6000±ß¤¬ÀÇ³Û¤Ç¤¹¡£ÆÃÎã¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀÇ¶â¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î¶â³Û¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö²È¤òÇä¤Ã¤¿¤é³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤Þ¤¿¡¢²È¤òÇä¤Ã¤ÆµÕ¤ËÂ»¤·¤¿¤È¤¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¤È¹ç»»¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ò¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÁê»¦¤ò¡ÖÂ»±×ÄÌ»»¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1981Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£2004Ç¯¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀÇÌ³½ð¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¢Åìµþ¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤ä½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ðÂÐ±þ¡¢ÉÔÉþ¿³ºº¶ÈÌ³Åù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯7·î¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀºÎÏÅª¤Ê¼¹É®³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÄ¶²þÄûÈÇ¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØËÍ¤é¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø2050Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É·ÐºÑ µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëµðÂç»Ô¾ì¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¿Þ¡Ù¡ÊNEXTRAVELER BOOKS¡Ë¡¢¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡¡ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ë