辻希美＆杉浦太陽夫妻「自分の足を見つけたユメ」就寝前の子どもたちも公開「赤ちゃんあるあるで尊い」「お目々がキュートすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】タレントの辻希美が3月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。就寝前の子どもたちの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「赤ちゃんあるあるで尊い」0歳第5子の気に入っているポーズ
辻は「おやすみ」と添え、就寝する前の子どもたちの2ショットを投稿。抱っこ紐の中の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんに息子が頬を寄せる姿が収められており、まったりとした雰囲気の写真となっている。“おやすみ”に続けて「なさい…」「ガン見w」と記し、就寝前にも関わらずぱっちりした目でカメラを見つめる夢空ちゃんのソロショットも披露。また、同日更新された夫でタレントの杉浦太陽のInstagramでは「自分の足を見つけたユメ」と両手で両足を触る夢空ちゃんの写真を載せ、「ずっと足つかみポーズがお好きです 成長だねぇ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「温かい日常にほっこり」「天使みたいで尊い」「お目々がキュートすぎる」「幸せな光景」「足掴むの赤ちゃんあるあるで尊い」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、寝る前の子どもたちのまったりショット披露
