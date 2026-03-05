“下半身スキャンダル”で活動中断、福山雅治の曲もカバーしたG.NA　近況ショットに反響…復帰近い？

性売買疑惑で表舞台を去った歌手のG.NA（ジナ）が、韓国でのゆったりとした日常を披露した。

G.NAは3月4日、自身のSNSを通じて複数の写真を投稿し、近況を伝えた。

【写真】G.NA、近況ショット

公開された写真には、G.NAが知人と食事をしている様子が写っている。長いストレートヘアにロングコート姿のG.NAは、明るい笑顔を見せ、健やかな様子をうかがわせた。

別の写真では、カフェと思われる場所で、どこかを見つめながら微笑む姿も収められている。活動当時から時間は経ったものの、今も変わらぬ美しいビジュアルで視線を集めた。

（写真＝G.NA SNS）

G.NAは2010年に歌手デビューしたが、2016年に性売買をめぐる疑惑が報じられ、活動を休止した。当時の報道では、2015年に米ロサンゼルスで在米韓国人事業家と関係を持ったとされるほか、同年7月にも別の事業家から1500万ウォン（約150万円）を受け取ったと伝えられた。

最終的にG.NAには、性売買斡旋等行為の処罰に関する法律違反で罰金200万ウォン（約20万円）が言い渡された。

その後はカナダで静かに過ごしてきたが、昨年頃から近況写真の投稿が増えたことで、歌手復帰の可能性を指摘する声も出ている。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。